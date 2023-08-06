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Gerede'de seraya giren yılan itfaiye tarafından doğaya salındı

Yaşam Haberleri

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir serada görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde seraya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

İncikler köyünde bir serada yılan görülmesi üzerine Gerede Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, seradaki yılanı aparat yardımıyla yakaladı.

Küpeli su yılanı olduğu belirlenen hayvan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Yaşam

İtfaiye Gerede Bolu Yaşam Haberler

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