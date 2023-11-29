Gediz'de domuza çarpan araç, başka bir araca çarptı: 5 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yola aniden çıkan domuza çarpan araç ardından karşı yönden gelen başka bir araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza Gediz- Murat Dağı yolu Gümüşlü Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.A.(23) idaresindeki 43 LT 833 plakalı aracı ile seyir halinde ilerlerken aniden önüne çıkan domuza çarptı. Domuza çarpmasına rağmen duramayan araç ardından da karşı yönden gelen M.K. (50) idaresindeki 43 LJ 132 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlar büyük hasar alırken, sürücüler F.A. ve M.K.'nin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan M.T. (29), E.K. (41) ve S.K. (50) de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin arıdan Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

F.A.'nın çarptığı domuz olay mahallinde telef olduğu belirtildi. - KÜTAHYA