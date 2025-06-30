Finike'deki Aykırtça Şelalesi Kuruma Tehlikesi ile Karşı Karşıya

Finike'deki Aykırtça Şelalesi Kuruma Tehlikesi ile Karşı Karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesindeki Aykırtça Şelalesi, ciddi kuraklık riski altında. Yerel muhtarlar, bölgedeki kaçak sondajlar ve artan seracılığın su kaynaklarını azalttığını belirtiyor.

ANTALYA'nın Finike ilçesi Arykanda Antik Kenti yakınında dağ keçilerinin de kayalıklardan inip su içtiği Aykırtça Şelalesi ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Arif Mahallesi Muhtarı Mustafa Demirel, "Bu şelalenin bu şekilde kuruduğunu daha önce hiç görmedik. Buraya dağ keçileri de inip su içiyordu. Şimdi yukarıda su kalmayınca dağ keçileri köye iniyor ve bahçelere giriyor. Şelalenin tamamen kurumasından endişe ediyoruz" dedi.

Batı Toroslarda, Finike-Elmalı kara yolu üzerinde bulunan, yılın dört mevsimi gür akan hem yaban hayatı hem de Arif Mahallesi'nin en önemli su kaynaklarının başında gelen Aykırtça Şelalesi ciddi ölçüde kurudu. Köylülerin hemen yanında mini pazar kurduğu, yüksek kayalıklardan inen dağ keçilerinin su içtiği şelale olarak ünlenen ve turistik bir ziyaret alanına dönüşen Aykırtça Şelalesi'nin tamamen kurumasından endişe ediliyor.

'15 BİN KUYU VAR, BİZİM ORALARI ETKİLİYOR'

Arif Mahallesi Muhtarı Mustafa Demirel, şelalede su miktarının çok azaldığını belirterek, "Böyle olmasının tek sebebini anlatayım. Eskiden seracılık Finike'de, Kumluca'daydı. Şimdi Elmalı Ovası'nda 15 bin kuyu var, 7 bini ruhsatlı, 7 bini ruhsatsız. Her gidenin 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm, 100 dönüm serası var. Tabii ki Elmalı Ovası kuruyunca, düdenler ve yer altı suları tamamen bizim oraları etkiliyor. Bu şelalenin bu şekilde kuruduğunu daha önce hiç görmedik. Buraya dağ keçileri de inip su içiyordu. Şimdi yukarıda su kalmayınca dağ keçileri köye iniyor ve bahçelere giriyor. Şelalenin tamamen kurumasından endişe ediyoruz" dedi.

'KAÇAK SONDAJ VURUYORLAR'

Finike Yalnız Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Orhan Sarıkaya da Aykırtça Şelalesi'nin kurumasının bütün bölgeye ciddi zarar vereceğini söyledi. Bu su kaynağını besleyen Avlan Gölü ve bölgenin yer altı su kaynakları olduğunu belirten Sarıkaya, şelalenin kurumasının en önemli nedeni olarak Elmalı Ovası'ndaki seralar ve kaçak sondajlar olduğunu belirtti. Sarıkaya, "44 yaşındayım ve bugüne kadar bu şelalenin kuruduğunu hiç görmedim de duymadım da. O kadar çok kaçak sondaj oluştu ki her sera yapan veya ev yapan kaçak sondaj vuruyor. 2 dönüm sera yapan bir sondaj vuruyor ama önüne geçilemiyor. En az 2 bini aşkın kaçak sondaj vardır. Eskiden bu bölgede 40 metre su çıkıyordu, artık 120-130 metrede su çıkıyor. Bir an önce bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı

Tek kurşunla vurulmuş halde bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Gece saat 04.00! Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı

Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.