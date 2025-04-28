Ev hanımlarına emekliliğin detayları belli oluyor

Prim desteği ile ev kadınlarına emeklilik başvuruları için çalışmalar aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev hanımlarına emeklilik şartları büyük merak uyandırırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu alandaki son çalışmaları anlattı.

BAKAN IŞIKHAN: 2028'DEN ÖNCE TAMAMLAYACAĞIZ

CNN Türk Canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kadın işgücüne katılım oranının yüzde %35,9 olduğunu ancak yeni çalışmalar yapıldığını aktardı. Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik müjdesinin 2028 yılından önce verilmesinin planlandığını söyledi. Bakan Işıkhan açıklamasına şöyle devam etti: Kadın işgücüne katılma oranımız %35,9 buradaki hedefimiz %40. Ev kadınlarına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Özellikle ev kadını derken hangi ev kadınları kapsam içine alacağız bu yönde ortak bir çalışma yürüttük. Teknik bir çalışma burada acaba engelli çocuğu olan kadınlara ev kadınlarına ne tür destekler vereceğiz çünkü onların yükü çok ayrı bir boyutta. Kaç yıl sürede olacak esnaf olacak mı olmayacak mı birçok sorunun cevap arandığı bir çalışmayı biz başlattık. 2028 yılından önce inşallah ev kadınlarına emeklilik müjdemizi inşallah paylaşma fırsatımız olacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın haberine göre; bugün de ev kadınları sosyal güvenlik sistemine dahil olup, prim ödeyerek, emekli olabiliyorlar. Ev kadınları SGK'ya başvurarak, isteğe bağlı sigortalı olabiliyor, düzenli prim ödeyerek, emeklilik hakkını da alabiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK'ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Aylık ödenecek primleri de sınırlar dahilinde ev kadınları kendileri belirliyor.

PRİM TUTARI NE KADAR OLACAK?

En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32'si; en fazla ödenecek prim ise brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar. Yatırılacak prim ne kadar yüksek olursa emekli olunduğunda alınacak emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Ödenecek primin yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si ise genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınları Bağ-Kur kapsamında değerlendirilip, bu şartlara göre emekliliğe hak kazanıyorlar. İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda 9.000 gün prim ödenmesi ve 58 yaşını doldurmaları gerekiyorlar ki, emekli olunabilsin.

PRİMİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Halihazırda bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları yine isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Yapılacak düzenlemeyle primin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Asgari ücret ile sınırlı olacak bu destek bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: