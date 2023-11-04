Esenyurt'ta Komşular Arasında Lastikli Şakalaşma

Esenyurt'ta işyeri sahibi bir adam, kendisine yardım etmediği için kuryelik yapan komşusuna araç lastiği fırlattı. Komşusu da beklemediği anda kendisine lastik fırlatarak intikam aldı. İkilinin şakalaşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

- Esenyurt'ta kuryeden "araba lastikli" şaka

Kurye arkadaşına araç lastiği fırlattı, kuryenin intikamı ise gecikmedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta işyeri sahibi bir adam kendisine yardım etmediği için kuryelik yapan komşusuna araç lastiği fırlattı. Bir süre sonra komşusu da beklemediği anda kendisine lastik fırlatarak adeta intikam alırken ikilinin "lastikli" şakalaşmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Otomotiv üzerine olan işyerinin sahibi Taha Altınmakas, dükkanında kış lastiklerini düzelttiği sırada içeri motor kuryelik yapan komşusu Aytaç Gündoğdu girdi. Bir süre sonra komşusundan yardım etmesini isteyen Altınmakas, "Götürmem gereken sipariş var. Yardım edemem" yanıtını alınca elindeki araç lastiğini birden fazla kez Gündoğdu'ya fırlattı. Motosikleti ile dükkandan ayrılan kurye, bir süre sonra geri gelerek dükkandan gizlice aldığı lastik ile birlikte arka tarafta bekledi. Dükkanın önüne hava almaya çıkan işyeri sahibi, Gündoğdu'nun kendisine lastik attığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Altınmakas, komşusunun peşinden koşsa da yakalayamadı. Komşuların samimi bu şakalaşma anları ise işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

"İntikam almak için arka tarafa giderek lastik fırlattı"

Olayı anlatan işyeri sahibi Taha Altınmakas, "Kış sezonu yaklaştığı için kışlık lastikleri indirdik ve düzeltmeye çalışıyorduk. Kapı komşumuz kurye olan Aytaç bey, sürekli bizi ziyaret eder. Biz de ondan yardım istedik. 'Siparişim var. Edemem' dedi. O zaman ona şaka amaçlı lastikleri fırlattık. Sonradan da bizden intikam almak için arka tarafa giderek lastik fırlattı. Kendi aramızda şakalaştık" diye konuştu.

İşyerinde çalışan Muhammed Kalbitaş ise "Burada iş biraz durgundu. Aytaç Bey'den yardım etmesini istedik. O da bizimle şakalaşmaya çalıştı. Bize lastik fırlatarak karşılık verdik. Onu kovaladıktan sonra yukarı tarafa çıkıp bize lastik fırlattı. Kuryenin arkadaşıyız. İntikam almaya çalıştı. Olay sonrası beraber güldük" dedi.

(MY-ZB-ÖK-Y)