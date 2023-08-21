Erzurum'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motorundan çıkan dumanlar nedeniyle alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs tamamen kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yolcu otobüsü yolda seyir halindeyken alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, otobüs kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nur Ardahan Posof firmasına ait yolcu otobüsü Erzurum'dan Oltu ilçesi istikametine seyir halindeyken, Aksu Mahallesi yakınlarında motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede tüm otobüsü sararken, araç kullanılamaz hale geldi. Yolcuların erkenden tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. - ERZURUM