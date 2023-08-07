Erzurum'da Damat ve Sağdıcı Kemerle Dövüldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde kısır gecesinde damat ve sağdıcı kemerle dövüldü. Geleneksel bir oyun olan kemer oyununda damat ve sağdıçlar, eğlenceli anlar yaşadılar.

Erzurum kısır gecelerinde vazgeçilmeyen bir gelenek... Damat ve sağdıcı kemerle böyle dövdüler

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde kısır gecesinde damat ve sağdıcı kemerle dövdüler. Yörede gelenek olan bu oyunun bazen dozu kaçabiliyor. Ama kimse bu durumdan şikayetçi olmuyor.

Erzurum'da evlenecek olan Erdem Doğan için arkadaşları tarafından gelenek olduğu üzere kısır gecesi düzenlendi. Oyunlarını oynandığı gecede hata yapan damat Erdem Doğan ve sağdıçları güle oynaya kemerlerle dayak yediler. Oltu'da kısır gecelerinin vazgeçilmezi olan damat ve sağdıçlara kemerle vurmak bazen komik bazen de fiziksel dayanaklığı zorlayan anların yaşanmasında sebep oluyor . Gecede orkestra eşliğinde halaylar çeken gençler günler öncesinden hazırlanan birbirinden lezzetli yemekleri yiyerek eğlendiler.

Yediği dayağa rağmen arkadaşları ile gülüp eğlenen damat Erdem Doğan ve sağdıç Tolga Varol "Kısır gecesi geleneklerimizin ve oyunlarımızın önemli bir parçası olan kemer oyununda büyüklerimiz ve arkadaşlarımız bize eziyet ediyor gibi görünüyor. Ama bu gelenek göreneklerimizde var. Kimseye kırılmadık, küsmedik. Biz de zamanında onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da Allah nasip eder evlenirlerse yapacağız. Kısır gecemize katılanlara teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gece yaşattılar." dedi.