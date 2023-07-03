Hac ibadeti sırasında yürümekten ayakları yara olan yaşlı adama Türk yardımseverliği

Erzincanlı hacılar vatandaşın yarasına merhem oldu

ERZİNCAN Erzincan Müftülüğü Diyanet görevlisi yürümekten ayakları yara olan Arap vatandaşın yaralarına merhem oldu. Hac farizasını yerine getiren Erzincan Müftülüğü Diyanet görevlisi Kazım Yıldırım, Türkiye'nin yardımseverliği konusunda bir ilke daha imza attı. Arapça konuşan bir ülkenin vatandaşı uzun süre yaya yürüyüşünün ardından ayakları parça parça oldu. Bunu gören Diyanet görevlisi Kazım Yıldırım dayanamadı ve vatandaşın ayaklarına yol üzerinde merhem sürdü. O anları Erzincanlı hacılardan Faruk Kocatürk kayıt altına aldı. Pek çok kişinin görerek geçtiği yaralıya müdahale eden Yıldırım, yardımseverliğini gözler önüne serdi. Kazım Yıldırım'ın bu davranışı hem Türkler hem de diğer milletlerin dikkatini çekti ve takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam