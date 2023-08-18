Erdek'te Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbanoğlu Pasajı yanındaki metruk bir binada çıkan yangın, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Mahalle sakinleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia etti.

Erdek'te metruk bir binada yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Erdek Kurbanoğlu Pasajı yanında bulunan metruk binada yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı ile alevlere anında müdahale eden ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Çevrede bulunan binalara sıçramadan kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Diğer yandan çevrede oturan vatandaşlar metruk binanın bir şahıs tarafından kundaklandığını iddia ederek, şüpheli kişinin hızlıca buradan uzaklaştığını belirttiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.