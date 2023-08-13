Endonezya'nın Kuzey Cakarta Kentinde Balıkçı Köyü

Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinde yer alan Cilincing bölgesi, balık havuzlarıyla ünlü bir balıkçı köyüdür. Bölgede yaşayan balıkçılar, sabahın erken saatlerinde denizde avlanmaya hazırlanırken görüntülendi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde deniz kenarındaki bir parkta sabah egzersizleri yapan bölge halkı görülüyor, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

CAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Cilincing, Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinde yer alan ve balık havuzlarıyla öne çıkan balıkçı köylerinden biri. Puslu sabah güneşiyle örtülmüş uzun sahil şeridi boylu boyunca uzanırken, yerel balıkçılar denizde avlanmaya hazırlanmak için kıyı boyunca ağlarını örüp, teknelerini hazırlıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde bir parkta futbol oynayan bölge halkı görülüyor, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde ağırlık kaldırma egzersizi yapan bir kişi, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde teknelerinden balık boşaltan balıkçılar, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde teknelerinden balık boşaltan balıkçılar, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde işlenmiş balıkları kurutan işçiler görülüyor, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Kuzey Cakarta kentinin Cilincing bölgesinde teknelerden balıkları indiren balıkçılar görülüyor, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)