Edirne-Kırklareli Yolunda Meydana Gelen Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Feci kazanın yaşandığı Edirne- Kırklareli yolu böyle görüntülendi

EDİRNE - Edirne Kırklareli yolunda meydana gelen katliam gibi kazanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Kazada hastaneye sevk edilen yaralılardan bir tanesinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye yükseldi.

Edirne Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde meydana geldi. Yolda çıkan bitki örtüsü yangını sebebiyle çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi ise yaralandı.

Kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesinin daha hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza alanında geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Katliam gibi kaza dron ile havadan da görüntülendi.