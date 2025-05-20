Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Aksaray'da sahne alan pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, binlerce kişilik kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında yaşanan beklenmedik bir olay, izleyicilere korku dolu anlar yaşattı.

Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte sahneye çıkan Ece Seçkin, enerjik performansıyla alanı dolduran gençleri coşturdu. Sanatçının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen kalabalık, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Ancak konserin ortasında sahnenin sol kısmında bulunan ışıklandırma iskelesine bir izleyicinin tırmanması üzerine etkinliğe kısa bir ara verildi. Sahne iskelesine çıkan kişinin düşme tehlikesi, hem sahnede bulunan sanatçıları hem de seyircileri endişelendirdi.

Olayı fark eden Ece Seçkin, performansını yarıda keserek mikrofondan gence seslenerek şu ifadeleri kullandı, "Napıyosun kankacım?' diye seslendi ve 'İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?" Konserin ilerleyen bölümünde konuşan Ece Seçkin, "Bugün burada muhteşem bir enerji var. Hepinizle olmak büyük bir mutluluk. Ama unutmayalım; eğlenmek güzel ama güvende olmak daha güzel," ifadeleriyle dikkat çekti.