Doğaseverlere ayı sürprizi

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na giden doğaseverler ayı sürpriziyle karşılaştı.

Doğa harikası Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi bünyesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, son dönemde burada yaşayan ayılarla da gündemdeki yerini koruyor. Kalderayı ziyaret eden doğaseverler, ayılarla karşılaşmaları sonucu büyük sürpriz yaşadı.

Ünal Emen isimli vatandaş, ayıların vahşi hayvanlar olduğunu belirterek, "Buradaki ayılar sanki evcil hayvanlar. Buraya gelen ziyaretçiler de ayılara alışmış" dedi.