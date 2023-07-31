Doğaseverler Batman'ın Sason ilçesinde kamp yaptı

Sason Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği organizasyona katılan doğaseverler Kınalı köyünde kamp yaparak bir araya geldi. Kaymakam Murat Mete, kamp yapan vatandaşları ziyaret ederek onlarla görüştü. Sason'da kamp yapılabilecek birçok güzel nokta olduğunu belirten Mete, doğaseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Doğaseverler Batman'ın Sason ilçesinin Kınalı köyünde kamp yaptı.

Sason Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği organizasyona katılan ülkenin çeşitli illerindeki doğaseverler Kınalı köyündeki kampta bir araya geldi.

Kaymakam Murat Mete, kamp yapan vatandaşları ziyaret etti, onlarla görüştü.

Mete, ilçede bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sason'da kamp yapılabilecek birçok güzel nokta var. Bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Doğaseverlere katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.