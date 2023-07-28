Dengesini kaybedince yere düştü, iş yeri sahibi duygulandı

Hatay'da bir kadın merdivenden düşerek zarar verdiği iş yeri tabelasının masrafını karşılamak istedi. İş yeri sahibi ise paranın değil insanlığın önemli olduğunu belirtti.

Dengesini kaybedince yere düştü... Aklına ilk gelen iş yeri sahibinin zararını karşılamak oldu

HATAY - Hatay'da bir kadın merdivenden indiği esnada dengesini kaybederek yere düştü, o anlar kameraya yansıdı. Alnında açılma olan yaşlı kadının ilk aklına gelense zarar verdiği tabelanın masrafını karşılamak oldu.

Olay, Erzin ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Ali Coşkun'a ait iş yerinin önünde meydana geldi. Yan tarafta bulunan mağazadan alışveriş yapan kadın, çıktığı esnada merdivenlerde dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü esnada alnında açılma olan ve iş yeri tabelasına zarar veren kadın, zararı karşılamak istedi. İş yeri sahibiyse geçmiş olsun dileklerinde bulunarak böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. o anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının, yarasını unutarak önce zararı karşılamayı ısrarla istemesiyse iş yeri sahibini duygulandırdı.

"ilk cümlesi 'oğlum masrafın neyse hemen yaptıralım' oldu"

İş yeri sahibi Ali Coşkun, yaşlı kadının yarasını unutarak zararı karşılamak istediğini belirterek "Teyzemiz yan tarafta alışverişini yapıyor, çıktığı esnada başı dönüyor ve tabelamıza çarparak alnına küçük bir yara açıyor. Tabelamızda da kırılma oluyor. Teyze tabelaya çarptıktan sonra ayağa kalkıyor ve ilk cümlesi 'oğlum masrafın neyse hemen yaptıralım' oldu. Burada paranın önemi yok, insanlığın önemi var. Teyzem burada bize ok güzel insanlık dersi verdi" dedi.