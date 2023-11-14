Çorum'un Alaca ilçesinde son 2 ayda 400 anız yangını söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde sonbaharın başlaması ile birlikte yaklaşık 400 anız yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlar evlere sıçramadan söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde son 2 ayda meydana gelen yaklaşık 400 anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde sonbaharın başlaması ile çok sayıda anız yangını yaşanıyor. İlçede son 2 ayda meydana gelen yaklaşık 400 anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Son olarak ilçeye bağlı, Onbaşılar, Kürkçü, Karatepe ve Küçükdona köylerinde anız yangını çıktı. Aynı anda farklı noktalarda çıkan yangınlar Alaca Belediyesi'ne itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Yetkililer, vatandaşları uyararak anız yangınlarının büyük facialara yol açabileceğine dikkat çekti. - ÇORUM