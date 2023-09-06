Çorum'un Alaca ilçesinde samanlık yangını

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında samanlıktaki 20 ton saman yandı.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Kaya'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık ve içerisinde bulunan 20 ton saman kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM