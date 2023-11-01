Çorum'un Alaca ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı İmat köyünde çıkan anız yangını, rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam