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Çorum'un Alaca ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.