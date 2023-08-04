Cizreli gençler hem eğleniyor, hem öğreniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi yaz tatilinde gençler için birçok branşta etkinlik sunuyor. Gençler, tatilini gençlik merkezinde yaparak hem eğleniyor, hem öğreniyor.

Cizre Gençlik Merkezi, bölge gençlerine hem eğitim hem de spor alanında sağladığı imkanlarla gençlerin boş zamanlarını dolu dolu geçirmelerini sağlıyor. Basketbol, Voleybol, tenis, akıl zeka oyunları, robotik kodlama, resim, dil, gitar, bağlama kursları ve branşta sunulan etkinlikler gençlerin ilgilerini çekiyor. Cizreli gençler yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek gençlik merkezinde geçiriyor. Tüm gençleri gençlik merkezlerine davet eden Cizre Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mahmut Ekinci, "Gençlerimizin yaz tatillerini geçirmeleri için gençlik merkezimize davet ediyoruz. Merkezimizde gençlerimizin faydalanabileceği eğitici etkinlikler mevcut. Yüzme, Voleybol, basketbol, okçuluk, tenis ve birçok alanda eğitim vermekteyiz. Kültürel alanda gitar, bağlama, piyano, İngilizce ve dil eğitimlerimiz mevcut. Akıl zeka oyunları kodlama eğitimi çocuklara hitap eden eğitimlerimizdir. Gençlerimizin yaz tatili boyunca serbest zamanını değerlendirebileceği elit ve nezih bir mekanda geçirmesini istiyoruz. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimize davet ediyoruz" dedi.

Yüzme kursuna gelen Ali Emir Törem, "Gençlik merkezine geliyorum burada çok güzel vakit geçiriyorum. Yüzme bilmediğim için burada açılan yüzme kursuna geldim. Arkadaşlarımla burada güzel vakitler geçiriyoruz. Yaz tatilinde boş zamanımı gençlik merkezinde değerlendiriyorum. Bazen basketbol, Voleybol, yüzme etkinliklerine katılıyorum ve çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

Kursların çok güzel olduğunu söyleyen Muhammed İdiz, "Voleybol oynamak için buradayım. Gençlik merkezine gelerek boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Voleybol haricinde yüzme ve gitar derslerine de katılıyorum. Kurslarımız çok güzel öğretmenlerimiz bizlere iyi davranıyorlar. Burada turnuvalara katılma imkanımızda oluyor. Arkadaşlarımla güzel vakitler geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Boş vakitlerini gençlik merkezinde değerlendirdiğini söyleyen Nefer Toğa, "Yaz tatilimi değerlendirmek için gençlik merkezinde akıl ve zeka oyunlarında kendimi geliştirerek bilgi kazanıyorum. Burada mangala, satranç, reserv, 5 nokta denilen oyunları oynuyorum. Günlerimi burada iyi değerlendiriyorum ve severek geliyorum. Bu oyunlar sayesinde derslerimde de gelişme olabilir. Arkadaşlarımla burada güzel eğleniyoruz. Öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla boş vakitlerinde gençlik merkezinde toplandıklarını aktaran Nisanur Yağarcı, "Yaz tatilimi değerlendirmek için gitar kursuna geliyorum. Bunun haricinde gençlik merkez kulübüne geliyorum. Gençlik merkezi bünyesinde bulunan çalışma salonu ve kütüphaneyi de kullanıyorum. Arkadaşlarımla boş vakitlerde burada toplanıyoruz. Gençlerin de buraya gelmelerini çok istiyoruz. Burada daha çok sosyalleşme imkanları olacaktır. Gitar, piyano, bağlama, def, çalışma salonu, voleybol, basketbol gibi bir sürü branşta kurslar var. Buraya gelip güzel vakit geçirebilirsiniz" dedi.