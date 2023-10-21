Burdur'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Burdur'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesi Yarışlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur Yeşilova karayolunda seyir halinde olan Veli Ö. idaresindeki 42 AKV 729 plakalı tırın 42 ANG 749 plakalı dorse kısmında Yarışlı mevkiine geldiğinde alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dorse ve içindeki malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR