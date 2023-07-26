Üye Girişi
Haberler

Bostancı sahilinde yüzen yunuslar kamerada

Yaşam Haberleri

Kadıköy'de Bostancı sahilinde yüzen yunuslar vatandaşın ilgisini çekti. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Bostancı sahilinde yüzen yunuslar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de Bostancı sahilinde yüzen yunuslar vatandaşın ilgisini çekti. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy'de Bostancı sahilinde bulunan vatandaşlar denizde yunusların yüzdüğünü gördü. Yunusların yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkararak yunusları kayda aldı. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Yaşam

Kadıköy Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title