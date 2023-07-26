Bostancı sahilinde yüzen yunuslar kamerada
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Kadıköy'de Bostancı sahilinde yüzen yunuslar vatandaşın ilgisini çekti. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.
Bostancı sahilinde yüzen yunuslar kamerada
İSTANBUL - Kadıköy'de Bostancı sahilinde yüzen yunuslar vatandaşın ilgisini çekti. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.
Kadıköy'de Bostancı sahilinde bulunan vatandaşlar denizde yunusların yüzdüğünü gördü. Yunusların yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkararak yunusları kayda aldı. Yunusların Bostancı açıklarında yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Yaşam