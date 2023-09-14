Bolu'da 2 Farklı Noktada Çıkan Anız Yangınları Söndürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, D-100 kara yolunun Köroğlu mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide ve Şahnalar köyünde çıkan anız yangınları, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 farklı noktada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun Köroğlu mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Şahnalar köyünde de bir tarlada çıkan anız yangınına Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.