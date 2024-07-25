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Bodrumlu Arıcı Yüksekova'da Bal Hasadına Hazırlanıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde arıcılık yapan Hasan Ocak, her ilkbahar mevsiminde kovanlarını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yaylalarına getiriyor. Ocak, yaklaşık 1 ay sonra bal hasadına başlayacağını ve Yüksekova'dan eli boş dönmediğini söyledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde arıcılık yapan Hasan Ocak (53), 39 yıldır her ilkbahar mevsiminde kovanlarını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 2 bin 500 rakımlı yaylalarına getiriyor. İlçenin çevresindeki dağ ve tepelerin zengin bitki örtüsüne ve çiçek florasına sahip olduğunu belirten Ocak, yaklaşık 1 ay sonra bal hasadına başlayacağını ve geldiği günden beri Yüksekova'dan eli boş dönmediğini söyledi.

Batısında Cilo, kuzeyde Mor, doğusunda İran sınır dağları, güneyinde ise Sipiriz sıradağları bulunan Yüksekova, sahip olduğu çiçek florası ve zengin bitki örtüsü sayesinde her yıl yüzlerce arıcıya ev sahipliği yapıyor. Bodrum'da yaşayan 3 çocuk babası Hasan Ocak da 39 yıldır Yüksekova'ya geliyor. 700 kovanını, ilçenin Büyükçiftlik beldesi ile Kadıköy arasındaki florası zengin yaylaya kuran Ocak, yıllardır hem bal kalitesinden, hem de elde ettiği verimden memnun. Yaklaşık 1 ay sonra bal hasadına başlayacak olan Ocak, bugünlerde ise yoğun emek ve mesai harcıyor. Yağmurların zamanında etkili olması ve tozun yağmamasının bu yılki verimi artırdığını kaydeden Ocak, iyi bir verim beklediklerini söyledi.

Arıcılığa, 14 yaşında ağabeyiyle geldiği Yüksekova'da başladığını belirten Ocak, "Yüksekova'ya ilk gelişim 1985 yılında oldu ve arıcılık yaptığımız bölgeyi hiç değiştirmedik. Bölge arıcılık için çok uygun. Biz de bundan ve zengin floradan yararlandık. Ayrıca insanları çok uyumlu. Bu yıl da arılarımızın durumu çok iyi ve yüzümüz gülecek" dedi.

Yüksekova'ya geldiklerinde yaşadığı bir olayı anlatan Ocak, "1985'te arıcılık yaptığımız bölgede köye düzenlenen saldırı nedeniyle güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıkmıştı. Biz de 1,5 saat boyunca çatışmanın arasında kalmıştık. Büyük korku yaşamıştık. Şimdi bölgeye huzur hakim ve o sıkıntılı süreç bitti. Harika bir ortam var. İlçe, çevresindeki dağlar, yaylalar görülmeye değer güzellikler sunuyor. Ayrıca bölgenin arıları daha çok kazanç bırakıyor. Diğer yerlerin aksine mevsim boyunca bölgenin bitki örtüsü ve çiçeği hiç bitmiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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