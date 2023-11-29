Bitlis'te Vatandaşlar Geven Bitkisi Topluyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyünde yaşayan vatandaşlar, kışın sobayı tutuşturmak için kullandıkları geven bitkisi toplamaya başladı.

Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde yaşayan vatandaşlar, yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen geven bitkisini kış aylarında yakacak olarak kullanmak için topluyor. Genellikle dağlık alanlarda yetişen geven bitkisini kışlık yakacak olarak kullanmak için toplamaya başladıklarını söyleyen köylülerden Fuat Tarhan, gevenin toprağın üstünde kalan dikenli kısmını odunu tutuşturmak için kullanacaklarını belirtti. Vatandaşların kış aylarında yakacak sıkıntısını odun, kömür, tezek ve gevenle çözmeye çalıştığını kaydeden Tarhan, aile bütçelerine yardımcı olarak köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağa çıkarak geven topladıklarını ve kışın fazladan yakacak parası ödemediklerini dile getirdi. Çabuk tutuşma özelliği ve yüksek ısı yayması nedeniyle vatandaşların her sonbahar mevsiminde topladıkları geven bitkisinin özellikle yüksek kesimlerde ve tepelik alanlarda bulunduğunu ve kazma yardımıyla çıkartılarak traktörlerle taşındığını anlatan Tarhan, çetin geçen Bitlis soğuğundan bir nebze de olsa korunacaklarını vurguladı. Tarhan, "Bu topladığımız geven bitkisini odunların tutuşması için götürüyoruz. Kışa doğru kazmamızı elimize alıp gelip topluyoruz. Köyün 2 kilometre ötesinde bulunan dağa geliyoruz ve burada geven bitkisini topluyoruz. Topladığımız geven bitkisini ahırda kuru bir yere bırakıyoruz. Kış aylarında soba ve tandır için birebir yakacaktır" dedi. - BİTLİS