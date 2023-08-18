Bitlis Tatvan'da Millet Bahçesi İnşaatı Devam Ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 dönüm alana millet bahçesi kurulması için çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, millet bahçesinin güzel ve donanımlı bir alan olacağını belirtti. Bahçe içinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, oturma bankları ve kamelyalar bulunacak.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 dönüm alana millet bahçesi kurulması için çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Aydınlar Mahallesi'nde inşa edilen millet bahçesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçeye güzel ve donanımlı alan kazandırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Millet bahçesinin 5 mahallenin ortasında kalan bir alana yapıldığını belirten Geylani, "Millet Bahçemizin yapıldığı alanın çok eskiye dayanan bir geçmişi bulunuyor. Burada yarım asırdan daha uzun ömrü olan çam ağaçları yer alıyor. Buradaki bahçe yapılırken mevcut yapıya zarar vermeden ve doğayı koruyarak bir inşaat gerçekleştirdik. Nasip olursa 2 ay içinde de hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Millet bahçesinin 65 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu bildiren Geylani, şunları kaydetti:

"Bahçemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Millet bahçemizin içinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanları olacak. Oturma bankları ve kamelyalar mevcut. Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."