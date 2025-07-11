Birecik'te İbrahim Öztürk'ten Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 30 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan İbrahim Öztürk, 27 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Bedava karpuz almak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, zaman zaman izdihama neden oldu.

İlçede uzun yıllardır karpuz satışı yapan İbrahim Öztürk, karpuzları bu kez satmak yerine ilçe meydanında halka ücretsiz dağıttı. Kısa sürede meydanı dolduran vatandaşlar, TIR'ın etrafında yoğunluk oluşturdu. Dağıtılan 27 ton karpuz kısa sürede tükendi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı dağıtımda karpuz alan vatandaşlar, Öztürk'e teşekkür etti.