Haberler

Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı "Sır" olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1956'da Ağrı Doğubayazıt'ta doğan Kenan Tekdağ, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Savcılık yaptıktan sonra avukatlığa geçti, ardından medya sektörüne adım attı. Ciner Grubu'nda önemli görevler üstlenen Tekdağ, daha sonra Can Grubu'nun medya yatırımlarını yönetti. Evli ve üç çocuk babası olan Tekdağ'ın özel hayatı hakkında ise sınırlı bilgi bulunuyor.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. "Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de bulunduğu 121 şirkete devlet el koydu.

Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

AĞRI'DAN MEDYA DÜNYASINA

1956'da Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğan Tekdağ, 68 yaşında, evli ve üç çocuk babası. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1979'da mezun oldu. Cumhuriyet Savcılığı yaptıktan sonra 1984'te serbest avukatlığa geçti. Hukuk bilgisini medya sektöründe değerlendirerek önemli görevler üstlendi.

Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

CİNER GRUBU'NDAN CAN GRUBU'NA

Turgay Ciner'in medya sektöründen çekilmesiyle birlikte Tekdağ, Can Grubu'nun medya yatırımlarını yönetme görevini aldı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevlerinde de bulunmuştu.

Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

HASTANEDE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Mehmet Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Bu gelişme, operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, çeşitli gazeteler, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, enerji, petrol, sağlık ve madencilik şirketleri dahil 121 şirkete el konuldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNihat Coktas:

valla akp başda olduğu sürece ne mal mülk almayacaksın dolar altına devam

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

olur olur birşey olmaz .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

hiç kimse güvende değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Charlie Kirk'ün katil zanlısı diye gözaltına alınan ihtiyar serbest bırakıldı

Trump'ın prensinin katili diye yakalandı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan değişim! Sadece 4 ayda 18 kilo verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.