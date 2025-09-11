Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. "Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de bulunduğu 121 şirkete devlet el koydu.

AĞRI'DAN MEDYA DÜNYASINA

1956'da Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğan Tekdağ, 68 yaşında, evli ve üç çocuk babası. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1979'da mezun oldu. Cumhuriyet Savcılığı yaptıktan sonra 1984'te serbest avukatlığa geçti. Hukuk bilgisini medya sektöründe değerlendirerek önemli görevler üstlendi.

CİNER GRUBU'NDAN CAN GRUBU'NA

Turgay Ciner'in medya sektöründen çekilmesiyle birlikte Tekdağ, Can Grubu'nun medya yatırımlarını yönetme görevini aldı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevlerinde de bulunmuştu.

HASTANEDE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Mehmet Kenan Tekdağ, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Bu gelişme, operasyonun en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, çeşitli gazeteler, Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, enerji, petrol, sağlık ve madencilik şirketleri dahil 121 şirkete el konuldu.