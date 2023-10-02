Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette sakinlerle sohbet eden Subaşı, talep ve görüşlerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

1 Ekim Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret eden Başkanvekili Subaşı, sakinlerle sohbet etti, talep ve görüşlerini dinledi.

Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkanvekili Subaşı, "Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek büyüklerimizin ellerini öptüm, o güzel hatıralarını dinledim. Mutlulukları ve heyecanlarını paylaşmak için yaşlılarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun" dedi.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.