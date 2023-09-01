Berlin Hayvanat Bahçesi'nde doğan panda ikizlerinin dördüncü doğum günü kutlandı

Berlin Hayvanat Bahçesi'nde doğan dev panda ikizleri Meng Xiang ve Meng Yuan'ın dördüncü doğum günü kutlandı. Pandalar için özel bir doğum günü sürprizi hazırlandı ve sevdikleri yiyecekler olan elma, havuç ve bambular ikram edildi. Bu doğum günü kutlaması, ikizlerin Çin'e taşınmadan önce Almanya'da kutladıkları son doğum günü olabilir.

1. Oyun oynayan pandaların çeşitli görüntüleri

2. ANONS (İngilizce): CHENG AİXİ, Xinhua muhabiri

3. Oyun oynayan pandaların çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): CHENG AİXİ, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki Panda Bahçesi'ndeyim. Bugün (Perşembe) Almanya'da doğan ilk dev panda ikizleri Meng Xiang ve Meng Yuan'ın dördüncü yaş günü. Dev pandalar için bu sabah bir doğum günü sürprizi hazırlandı."

İkizlerin ziyafeti için elma ve havuçlar doğrandı. Pandaların en sevdiği yiyecek olan bambular özel olarak sipariş edildi.

Doğum günü çocukları sadece bugün değil, uzun süredir pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Berlin Hayvanat Bahçesi'ne göre bu, Çin'e taşınacak olan ikizlerin Almanya'da kutladıkları son doğum günü olabilir.

"Ayrılacakları için üzgünüz ama ebeveynlerinin yeni bebekler dünyaya getirmesini umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor.(XHTV)