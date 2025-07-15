Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu

Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
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Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
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Bilecik'te karpuz fiyatların tarlada 1 lira markette 10 lira olması sebebiyle üreticiler, yaklaşık 50 ton karpuzu, şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üreteci bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor. Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu. Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü toplayan Bilecik Belediyesi şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.

DUYAN KUYRUĞA GİRDİ

Kent merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.

Bedava olduğunu duyan sıraya koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerman genç :

yani bedava değilde belediyeler alsın bari 3-5 tlye zaten alır herkes markete girdimi 10 a katlanıyor fiyat, Aradan halcileride çıkarmak lazım

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