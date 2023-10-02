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Batman'da şiddetli yağmur sele neden oldu

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde meydana gelen sağanak yağmur sonucu sele neden oldu. Yağışlar, yolların kapanmasına ve iş makinelerinin müdahalesine sebep oldu.