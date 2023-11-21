Batman'da sağanak yağış sonucu su taşkınları: Güner ailesi cenazeleri defnedildi
Batman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi'nde sele kapılıp, hayatını kaybeden Güner ailesi cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeler, sabah saatlerinde defnedildi.
Batman'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi'nde sele kapılıp, hayatını kaybeden Güner ailesi cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta sele kapılıp, hayatını kaybeden Asenat, İsrafil ve Birgül Güner kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından asri mezarlığa getirilerek, sabah saatlerinde defnedilen babaanneleri Lalihan Güner'in yanında toprağa verildi. Ailenin yakınları, uzun süre mezarların başında gözyaşı döktü. - BATMAN