Bakırköy Sahil Yolunda TOGG Taşıyan Tır Ataköy Marmaray Köprüsüne Çarptı

Bakırköy Sahil yolunda TOGG taşıyan tır, Ataköy Marmaray Köprüsüne vurdu. Tırın üzerinde bulunan 3 tane araç hasar alırken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sıfır TOGG taşıyan 34 KM 7094 plakalı tır seyir halindeyken yüksekliği 4.10 metre olan Ataköy Marmaray Köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön taraftaki sıfır araç, büyük hasar alarak askıda kaldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise tırı sağa çekerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlayarak trafiği tek şeride düşürdü.

Çarpmanın etkisiyle 3 tane sıfır araçta hasar meydana geldi. Askıda kalan araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Trafik polisi ise sürücü hakkında işlem yaptı. - İSTANBUL