Aydın Sanayi Odası Başkanı'nın oğulları sünnet oldu

Aydın Sanayi Odası Başkanı ve OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş'ın erkek evlatları düzenlenen sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımı attı.

Gökhan ve Elmas Maraş çiftçinin yakışıklı oğulları Ege ve Aren, düzenlenen tören ile sünnet oldu. Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen sünnet şölenine aile yakınlarının yanı sıra kentin iş, siyaset ve spor camiasının tanınan isimleri katıldı. Maraş çifti, çocuklarıyla birlikte çalınan davullar eşliğinde harmandalı oynarken davetlilerden alkış aldı. Maraş çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. - AYDIN