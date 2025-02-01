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ATRAX 12. Uluslararası fuarı, eğlence ve rekreasyon sektörünü bir araya getirdi

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ATRAX 12. Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Fuarı, 350 firma ve binlerce markanın katılımıyla İstanbul'da başladı. Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Aslan, etkinlikte fuarın canlı atmosferi ve katılımcıların memnuniyetine dikkat çekerek, her alanda yenilikçi ürünlerin sergilendiğini vurguladı.

İstanbul, Türkiye – ATRAX 12. Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Fuarı, bu yıl 350 firma ve binlerce markanın katılımıyla görkemli bir şekilde başladı. Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve fuar organizatörü Nergis Aslan, etkinliğin açılışında Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye açıklamalarda bulundu.

ATRAX 12. Uluslararası fuarı, eğlence ve rekreasyon sektörünü bir araya getirdi

Aslan, etkinliğin bir yıllık yoğun çalışmanın ardından gerçekleştirildiğini belirterek, fuarın başlangıcında oldukça canlı bir atmosferin hakim olduğunu söyledi. "Etraf cıvıl cıvıl, standlar hareketli ve çok eğlenceli bir ortam var. Katılımcı firmalarımızın da memnun olduğunu gözlemliyoruz," dedi. Aslan, bu yılki fuarın büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

ATRAX Fuarı, 12. kez düzenleniyor ve eğlence, dinlenme, spor ve rekreasyon alanlarında önemli bir ihtisas fuarı olarak dikkat çekiyor. Fuar 55 bin metrekarelik alanda, 5 ayrı holde, yenilikçi ürünler ve çözümler sergiliyor. Bu yıl fuara 40 uluslararası firma katıldı.

Aslan, "Eğlence makinelerinden çocuk oyun gruplarına, açık alan park spor ekipmanlarından havuz ve spa sistemlerine kadar her alanda yenilikler sunuluyor. Fuarın her köşesi ayrı bir keşif noktası" dedi.

Bu yılki fuar, katılımcılara ve ziyaretçilere sektördeki son trendleri ve yenilikleri keşfetme fırsatı sunuyor.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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