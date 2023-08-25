Ataşehir Belediyesi, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

Ataşehir Belediyesi, Türk Tarihi'nin en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü rengarenk bir program ile kutlamaya hazırlanıyor. Çocuklar için özel olarak düzenlenecek program içeriğinde; sürpriz sahne şovları, oyun parkurları, atölyeler, jonglör, karnaval oyunları gibi birçok farklı etkinlik yer alacak.

Ataşehir Belediyesi, Türk Tarihi'nin en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü rengarenk bir program ile kutlamaya hazırlanıyor. Çocuklar için özel olarak düzenlenecek program içeriğinde; sürpriz sahne şovları, oyun parkurları, atölyeler, jonglör, karnaval oyunları gibi birçok farklı etkinlik yer alacak.

Büyük zaferin 101. yıl dönümü, Ataşehir'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kutlamalar çerçevesinde Ataşehir Belediyesi, zafer korteji ve çocuklar için zengin içerikleriyle dolu bir etkinlik programına ev sahipliliği yapacak.

Kutlama etkinlikleri, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda başlayacak. Ardından Zafer Bayramı coşkusu gün boyu sürecek etkinliklerle devam edecek. Çocuklar için sürpriz sahne şovları, oyun parkurları, atölyeler, jonglör, karnaval oyunları gibi birçok gösteri düzenlenecek.

Zafer ve kurtuluşun 101. yılını tüm Ataşehirliler ile birlikte kutlamak istediklerini söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "30 Ağustos, Türk ulusunun Mustafa Kemal önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Eşsiz zaferin 101. yılına kavuşmanın verdiği onur ve mutlulukla, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu gurura ve coşkuya ortak olmak için 7'den 70'e tüm yurttaşlarımızı ve çocuklarımızı Cumhuriyet Parkı'na davet ediyorum" dedi.