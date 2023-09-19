Aşağı Çavundur TOKİ Konutları sakinleri yöneticiden şikayetçi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Aşağı Çavundur TOKİ Konutları sakinleri, yöneticiden haber alamadıklarını ve aidat paralarının nereye harcandığından şüphe ettiklerini söyledi. Site sakinleri, köpek saldırıları, güvenlik eksikliği ve yüksek aidatlar gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Aşağı Çavundur TOKİ Konutları sakinleri, ikametgahını İstanbul'a taşıdığını ileri sürdükleri yöneticiden haber alamadıklarını ve aidat paralarının nereye harcandığından şüphe ettiklerini söyledi.

Çubuk'ta yer alan 12 blok ve 196 daireden oluşan Aşağı Çavundur TOKİ Konutları sakinleri, aylardır yüzünü göremediklerini ifade ettikleri yönetici M.Ç.'den şikayetçi. Site içerisinde dolaşan 50'ye yakın başıboş köpeğin saldırılarıyla uğraştıklarını söyleyen site sakinleri, kamera taktırılması için toplanan aidat paralarıyla da hiçbir şey yapılmadığını iddia etti. TOKİ Konutları için özel olarak inşa edilen sağlık ocağından sorumlu olan yönetici M.Ç.'nin sağlık ocağının bakımını yaptırmadığı için faaliyete geçmediğini ileri süren site sakinleri, toplanan aidatların 600 liraya çıkarılmasını da anlamsız bulduklarını, dar gelirli grup içerisinde oldukları için bu konutlara taşındıklarını ve bu kadar büyük bir aidatı ödeyemeyeceklerini kaydetti. Öte yandan havuzu olmayan söz konusu sitede havuz için de aidat parası ödendiği iddia edildi.

"Köpeklerin hepsi birden saldırdı"

Site sakinlerinden Abdullah Aslan, TOKİ konutlarına yerleştiği günden itibaren yönetici M.Ç. ile hiç tanışamadığını söyledi. Torunuyla site içerisindeki parkta gezmeye çıktığını belirten Aslan, kendisine ve torununa site içerisindeki başıboş köpeklerin saldırdığını dile getirerek, "Şuraya çıktık gezmek için, köpeklerin hepsi birden saldırdı. Bacağımı ısırdılar. Ben hiç kimseye şikayet edecek bir merci bulamadım. Burada bir yönetim var ama kendileri yok" dedi.

"7 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaş 600 lira aidatı nasıl yatırsın"

Aldığı emekli maaşıyla ay sonunu ancak getirebildiğini ifade eden Aslan, "Aidat parasını 600 liraya çıkarmışlar. Zar zor olsun ben 6 bin lirayı peşin yatırdım ama burada diğer vatandaşlar arasında yatıramayacak var. 7 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaş, 600 lira aidatı nasıl yatırsın. Ben buraya geleli henüz yönetimi görmedim. Buradaki arkadaşlarımın hepsi yönetimden sızlanıyor. Yukarıda bir sağlık ocağı yapılmış, ayyaşların ve berduşların yeri olmuş" ifadelerine yer verdi.

"60 bin ile 70 bin liralık kaybım var"

Toplanan aidatlar ile güvenlik görevlisi dahi tutulmadığını söyleyen site sakinlerinden Nigar Bulut ise evine hırsızların girdiğini kaydetti. M.Ç.'nin bir güvenlik görevlisi tutmadığı için hırsızların kol gezdiğini vurgulayan Bulut, "Kapımı açtılar. Altınım vardı 9 ile 10 tane, param da vardı ve her şeyim gitti. Ne iz ne de başka bir şey bulundu. Hiçbir şey görmedik dediler. Güvenlik de yok, kamera da yok. Ne biçim siteymiş. 60 bin ile 70 bin liralık kaybım var" diye konuştu.

"Onu aradığımızda tehdit ediyor"

Site sakinlerinden Elif Gürses ise yüzde 60 engelli olduğunu ve aldığı bin 600 lira engelli maaşıyla 600 liralık aidatı ödeyemeyeceğini aktardı. Söz konusu TOKİ konutlarında bu tutardaki aidatı kimsenin ödeyemeyeceğine dikkati çeken Gürses, "Yönetici hanımefendi ikametgahını İstanbul'a alarak gitmiş. Burada da yok, kime ve neye ödüyoruz bilmiyorum. Benden kamera yaptırmak için para istiyor ama bankadan altın alıyormuş. Onu aradığımızda tehdit ediyor. 'Bilmem ne yaparım ödeyeceksin' diyor. Benim ödeyecek durumum yok. Burada 196 tane daire var. Çoğu da engelli aile ve herkesin durumu çok kötü. Bir sene boyunca aidat ödedik, kamera taktırma parası 300 lira. Biz 3 aydır da artı 300 lira normal aidat toplam 600 lira ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Giderler panosunda havuz parası yazıyor ama bizim burada havuzumuz bile yok"

Site içerisinde 50'ye yakın başıboş köpeğin gezdiğini ve kendilerine saldırdığını fakat site yönetiminin hiçbir önlem almadığını kaydeden Gürses, şöyle konuştu:

"Biz buradaki köpeklerden de bıktık, insanlara zarar veriyor. Kamera için bizden para istiyor 'Bankadan altın alıyorum' diyor. Biz parayı altın alsın diye vermiyoruz ki. Kamera taktıkları yok. Bir tane abime saldırdılar. Şu anda her yer köpek yuvası. (Köpekler) binaların içerisinde yatıyor. Kapıcı için para ödüyoruz. Bina içi berbat. Sadece alınan çöpler. Biz bıktık artık. Giderler panosunda havuz parası yazıyor ama bizim burada havuzumuz bile yok. ve beni tehdit ediyorlar 'Nereye başvurursan başvur, hiçbir şey yapamazsın' diyorlar. Arkalarına güveniyorlar, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşları. 30 tane imza topladım. Bana diyorlar ki 'Kişileri toplayın gelin'. Engelli bunlar, gidemiyorlar. Götüremedim insanları ve korkuyorlar. Bunlara 'Hiçbir şey olmaz' diyorlar."

Gürses, yetkililerden şikayet ettikleri konularda yardım beklediklerini ve siteye kayyum atanmasını istediklerini söyledi. - ANKARA