Artvin'de minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Yusufeli ilçesi Serindere mevkiinde minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Irmak yanı Köyü T-17 tüneli içerisinde Mehmet Avarisli (56) yönetiminde 08 M 9064 plakalı minibüsün lastiğinin patlaması sonrasında araç kontrolden çıkarak devrildi.

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücünün yanı sıra Emine Y. (47), Serap B. (33), Aslan İ. (72), Altun İ. (62), Mülkinaz A. (49), Servet Y. (65), Yavuz G. (45), Şengül G. (39), İsa B. (36) ve Hatice A. (59) yaralandı. Yapılan ilk müdahale sonrasında araçtaki yaralılardan 8 kişi ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine sevk edilirken, 3'ü de Artvin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.