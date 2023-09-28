Arnavutköy'de sağanak yağış sonucu yollar göle döndü

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü ve bir ev su bastı. Çöp konteynerleri suda sürüklendi, bir kargo aracı da yolda kaldı. Bir vatandaş ise derenin taşması sonucu isyan etti.

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle yollar göle döndü. Araçlar yollarda kalırken, bir evi su bastı.

Karlıbayır Mahallesi'nde etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkisiyle araçlar suya gömülürken çöp konteynerlerinin sürüklendiği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir kargo aracı yolda kalırken, bir evi de su bastı. Evin parkeleri kalkarken, suyun dize kadar yükseldiği görüldü. Bir vatandaş ise derenin taşması sonucu isyan ederek, "Burası Şehitlik Mahallesi, dere taşmış yol kapalı. Her yağmur yağdığında sel olur." dedi. - İSTANBUL