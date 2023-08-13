Antalya'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Antalya'da hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 32 derece olduğu günlerde yerli ve yabancı tatilciler sahillere akın etti. Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı ve bazı gençler uyarılara rağmen tehlikeli bir şekilde denize atladı.

Antalya'da etkili olan sıcak hava sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 44 seviyelerinde olduğu Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluk oluştu. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da yüzmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise falezler üzerinde yer alan seyir terasında fotoğraf çektirdi.

Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında, falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin tüm uyarılara rağmen denize atlamaya devam ettikleri görüldü. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı. (DHA)