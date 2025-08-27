Antalya'da Kentsel Dönüşüm Mağduru: Dudu Zan Yardım Bekliyor

ANTALYA'da geçim sıkıntısı çeken ve çalışamaz hale gelen Dudu Zan (65), kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak binada tek başına kaldı. Pencere ve kapıları sökülen binada oturan Zan, "Oturduğum binayı yıkıma verdiler. Ben de ev bulamadım, bütçem yetmiyor. Binada benden başka kimse kalmadı" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Dudu Zan, eşi ve bakımını üstlendiği hasta oğluyla birlikte 10 sene önce bodrum kattaki bir daireye taşındı. Geçinmekte zorlanan Zan, evlere ve binalara temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalıştı. Ancak bir süre sonra Zan, önce eşini daha sonra oğlunu kaybetti. Bir yandan da hastalıklarla boğuşan Zan, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İşe gidemeyince geçinmekte zorlanan Dudu Zan, 8 bin lira olan kirasını hayırseverlerin yardımlarıyla ödeyebildi.

PENCERE VE KAPILAR SÖKÜLDÜ

Dudu Zan, geçen haftalarda ev sahibinden üzücü bir haber aldı. Ev sahibi, Zan'a binanın kentsel dönüşüme gireceğini, bu nedenle oturduğu evi boşaltması gerektiğini söyledi. Ne yapacağını bilemeyen Zan, bir süre ev aradı ancak bütçesine uygun yer bulamadı. Diğer dairelerde oturanların boşalttığı binadaki pencere ve kapılar da söküldü. Boş binada bir başına kalan Dudu Zan, uzatılacak yardım eli bekliyor.

'EV TUTACAK DURUMUM YOK'

10 yıldır aynı evde yaşadığını söyleyen Dudu Zan, "Daha önce evlere ve binalara temizliğe gidiyordum. Ancak hastalığımdan dolayı bacaklarım tutmuyor ve gidemiyorum. Oturduğum binayı yıkıma verdiler. Ben de ev bulamadım, bütçem yetmiyor. Binada benden başka kimse kalmadı. Ev tutacak durumum yok. Mecburen beni çıkaracaklar. Gidecek hiç kimsem yok. Başımı sokabileceğim bir ev için yardım istiyorum" dedi.

'ŞU AN KİMSESİ KALMADI'

Dudu Zan'ın durumu için destek beklediklerini söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Dudu teyze ve ailesiyle 10 yıl önce evleri yandığında tanışmıştık. Biz de kendilerine destek oluruz. Rahmetli eşi, hastaydı. Dudu teyze, temizliğe giderek evin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Maalesef eşi ve oğlunu kaybetti. Şu an kimsesi kalmadı ve oturduğu ev, kentsel dönüşüme gireceği için yıkılacak. Kendisini buradan çıkaracaklar. Biz de hayırseverlerden kendisine yeni bir düzen kurma konusunda, yüküne omuz vermek adına destek bekliyoruz" diye konuştu.