Ankara'da Su Arızası: 1 Milyon 200 Bin Kişi Susuz Kalmaktan Kurtuldu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile P9 Pompa İstasyonu arasında yer alan ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale ederek, 1 milyon 200 bin kişilik nüfusun susuz kalmasını önledi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile P9 Pompa İstasyonu arasında yer alan ve Başkent'in önemli bir kısmına içme ve kullanma suyu sağlayan ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale etti. ASKİ ekiplerinin müdahalesi, 1 milyon 200 bin kişilik nüfusun susuz kalmasını önledi.

Başkent Ankara'da Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı, Keçiören ve Çankaya ilçelerinin ise bir kısmını besleyen, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattı sanat yapısında arıza yaşandı. ASKİ ekipleri, Keçiören Gümüşdere Mahallesi'ndeki Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattaki büyük arızaya müdahale etti. Arıza nedeniyle bölgede planlı kesinti yapılırken 24 saat içinde ana isale hattına yeniden su verilebildi. Böylece 1 milyon 200 bin kişilik nüfusun susuz kalması önlenmiş oldu.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte 2 bin 200'lük çelik ana isale hattında sürdürülen çalışmaları denetledi. ASKİ yetkilileri, Başkent'in önemli bir kısmını su krizi ile karşı karşıya bırakabilecek arızanın hava sıcaklıklarının (aşırı ısınma veya soğumanın) borularda genleşme yaşanmasına yol açması nedeniyle oluştuğunu bildirdi.

"YAKLAŞIM MESAFESİNE UYULMAMASI ARIZAYA MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI"

Okul binasının (Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi) vaktinde ana isale hattına yaklaşım mesafesine uygun şekilde inşa edilmediğine dikkati çeken yetkililer ise şöyle konuştu:

"Burada yaklaşım mesafesine uyulmadığı için ekiplerimiz arızaya müdahale ederken zorlandı. Önce suyu keserek sabaha kadar boruda kalan suyu tahliye ettik. Ardından kaynak işlemi yapıldı. Şu an çalışmalar devam ediyor; kaynağımızı sağlamlaştırıyoruz. Arkadaşlarımızın özverili çalışması sayesinde 24 saat henüz dolmadan suyu hatta tekrar vermeyi başardık. Ancak su abonelerimize gece yarısına kadar kademeli şekilde ulaşacak. Önce alt kodlardaki abonelerimiz su alırken, suyun üst kodlara çıkması biraz zaman alacak. Planlı su kesintisinden etkilenen bölgeler; Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı, Keçiören ilçesi Subayevleri ve Gümüşdere Mahalleleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çevresi, Çankaya ilçesi Yakup Abdal ve Cebeci Mahalleleri oldu."