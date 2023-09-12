Ankara'da otobüs kazası: 4'ü ağır 27 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Polatlı ilçesi Olukpınar mevkiinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 27 kişiden 4'ünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA