Amasya'da Düğün Konvoyu Karayolunda Eğlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaevine giren Ebru ve Serhat Yılmaz çifti, düğün eğlencesini karayoluna taşıdı. Araçlarını yol kenarına park eden genç çift ve beraberindekiler müzik eşliğinde eğlence molası verdi.

- Karayolunda düğün eğlencesi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaevine giren Ebru ve Serhat Yılmaz çifti, düğün eğlencesini karayoluna taşıdı. Araçlarını yol kenarına park eden genç çift ve beraberindekiler müzik eşliğinde eğlence molası verdi.

Yenidere köyünde düğünlerini yapan Yılmaz çifti, gelin alma konvoyunda Amasya-Taşova karayolu üzerinde bir park yerinde trafiği tehlikeye atmayacak şekilde doyasıya eğlendi. Ebru ve Serhat Yılmaz çifti, yakınlarıyla beraber köye varmadan karayolunda düğün eğlencesi yaptı.

Damat Serhat Yılmaz, "Konvoy için yola çıktık. Yolda bulunan cebe araçlarımızı çektik. Trafiği sıkıntıya atmayacak şekilde. Araçta müzik sistemi olunca böyle eğlenceli bir ortam oluştu. Gayet güzeldi. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu" dedi. Aracına ses sistemi koyduran Sercan Çakır da, arkadaşlarının düğün eğlencesine renk katmak istediklerini söyledi.