Akhisar'da Engelli Bireylere Temsili Askerlik Töreni

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik uygulamasında, 56 engelli birey, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Törene katılan aileler duygu dolu anlar yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Engelliler Haftası kapsamında 56 engelli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip, yemin etti. Engelli bireyler için özel olarak düzenlenen program sabah saatlerinde başladı. Katılımcılar ilk olarak askeri kamuflajlarını giydi. Ardından eğitim alanına alınan bireylere yanaşık düzen eğitimi verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, eğitimlerini tamamlayan 56 engelli birey, ant içerek askerlik görevlerini temsili olarak yerine getirdi.

Törene Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Borazan, ilçe protokolü ve çok sayıda aile katıldı. Yemin töreninin ardından Kaymakam Can ve Garnizon Komutanı Albay Borazan tarafından engelli asker adaylarına terhis belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Törende Er Bahadır Kırtepe'nin babası Kemal Kırtepe, törene katılan aileler adına yaptığı konuşmada büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Programda ayrıca Er İlhan Karakaş 'Bu Vatan Kimin' adlı şiiri seslendirirken, Er Muhammet Cömert ise yaş kütüğüne plaket çaktı. Tören geçişiyle sona eren programda, aileler ve askerler anı fotoğrafları çektirdi.

AİLELER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Törene katılan aileler ve engelli bireyler, unutulmaz bir gün yaşamanın gururunu ve sevincini birlikte paylaştı. Duygu dolu anlar yaşayan ailelerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Doğuştan epilepsi hastası olan 20 yaşındaki Er Arda Aktaş'ın babası Adem Aktaş, "Evladımızı asker kıyafetiyle görmek çok gurur verici. Büyük mutluluk yaşadık" dedi.

Otizmli kardeşler Fevzican Çiko (23) ve Doğukan Çiko'nun (25) babası Şaban Çiko (52) ise "Devletimize minnettarız. Bizlere bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hem çocuklarımız hem biz çok mutlu olduk" dedi. Konuşma sırasında iki kardeşin babalarını öpüp, 'Vatan sağ olsun' demeleri duygusal anlar yaşattı.