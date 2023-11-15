Afyonkarahisar'da trafik denetiminde 95 sürücüye ceza

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 95 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetim çerçevesinde hız sınırını aşmak, hatalı araç park etmek, muayenesiz araç kullanmak ve diğer trafik kurallarına uymama gibi ihlaller tespit edildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 95 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından araç sürücülerine yönelik trafik güvenliğinin sağlanması için denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde bin 150 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 52 sürücüye hız sınırını aşmak, 29 sürücüye hatalı araç park etmek, 6 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 24 sürücüye diğer trafik kurallarına uymama olmak üzere toplamda 95 sürücüye cezai işlem uygulandığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR