Adana'da dolmuş şoförleri belediye önünde eylem yaptı: Günlük kazancımız 700 TL'ye düştü!

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME),Meydan Kooperatifi'ne bağlı olan dolmuşların güzergahlarından bazı durakları çıkarttı.

Bu olay üzerine dolmuş şoförleri, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaparak mağduriyetlerini dile getirdi.

'GÜZERGAH İSTİYORUZ'

Yapılan eylem sırasında gazetecilere konuşan Erhan Özhan, 'Meydan dolmuş durağı olarak buradayız. Bütün duraklara hat verildi ama bizim Meydan dolmuşlarımıza hat verilmedi. Üzerine var olan güzergahlarımız da kaldırıldı. Biz mağduruz. 16 durağa hat verildi, bizim durağımıza hat verilmedi. Tek isteğimiz diğer dolmuşlara verilen güzergahlar gibi biz de güzergah istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK KAZANCIMIZ DÜŞTÜ'

Adana'nın en kısa dolmuş durağı mesafesine sahip olduklarını ifade eden Özhan, "Bizim gidiş gelişimiz 14 kilometre, diğer duraklar 25 kilometre iken 40 kilometreye yükseltildi. Çocuklarımıza harçlık bile veremiyoruz gerçekten mağduruz. Günlük kazancımız 700 TL'ye kadar düştü" diye konuştu.