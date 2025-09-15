Haberler

88 metreye inince olanlar oldu! Petrol sandı, gerçek en az onun kadar mutlu etti

Güncelleme:
Sivas'ta ineklerine içirmek içi su sondajı yapan çiftçi Emre Keleş, 88 metre derinliğe indiğinde gözlerine inanamadı. Önce siyah renkte fışkıran sıvıyı petrol sanan Keleş, sonrasında sıvının su olduğunu anladıklarını söyledi. Bulunan suyun tüm ilçeye yetebileceği ifade edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Emre Keleş isimli çiftçi, ilçe merkezinde yapımına başladığı ahırda kullanılmak üzere su bulmak için su sondajı yaptırdı. 88 metreye inildiğinde zeminde güçlü bir şekilde, ham petrole benzeyen sıvı fışkırdı.

SUYA PETROL KADAR SEVİNDİLER

Zeminden gelen tazyik petrol olabileceği düşünülen sıvı 30 metre yüksekliğe kadar çıktı. Sıvıdan numuneler alınarak ilgili kurumlara gönderildi. Ancak saatler sonra siyah çıkan sıvı griye dönüştü. Saatte yaklaşık 80 ton çıktığı düşünülen sıvının su olduğu değerlendirilirken Keleş, kuraklık yaşanan şu günlerde çıkan suya petrol kadar sevindi.

14 SAAT SİYAH RENK FIŞKIRDI

Keleş yaptığı açıklamada, "Kendi arazimde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptım. Önce petrol gibi çıktı. Yaklaşık 14 saat siyah renkte fışkırdı. Şimdi griye döndü. Yaklaşık 30 metre kadar yükseliyor. Sondajı yapan bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Ne olduğunu tam olarak bizde çözemedik. Su mu petrol mü belli değil. Bunun ne kadar daha bu şekilde fışkıracağı da belli değil. Yetkililer gelip inceleyecek.

Çıkan sıvının içeriğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için analiz sonuçları bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
