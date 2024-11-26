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8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor

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Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 33 medeniyete ev sahipliği yapan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde sezonun son hasadı başladı. Tarlada kalan roka, pazı, yeşil soğan ve dereotu gibi ürünlerin demeti 6-7 TL arasında satılıyor.

Diyarbakır'da 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan Hevsel Bahçeleri'nde sezonun son hasadı başladı.

33 MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 33 medeniyete ev sahipliği yapan kentte, 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'ndeki verimli topraklarda yılda dört ürün ekilip hasadı yapılıyor.

8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor

Sebze ve yeşilliğin birçok türü burada ekilip sebze hali ve semt pazarlarında doğal ürünler olarak satılıyor. Sonbahar mevsiminin son günlerinde tarlada kalan roka, pazı, yeşil soğan ve dereotu gibi ürünlerin hasadı yapılıyor.

8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor

Üretici Sedat Hülük, Hevsel Bahçeleri'nde yılda 3-4 defa ürün yetiştirdiklerini, şu anda marul kaldığını, pazı yaprağı, ıspanak, dereotu, roka ve yeşil soğan yetiştirdiklerini söyledi.

8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor

"DEMETİ 6-7 LİRA ARASINDA"

Bunlar son hasatları olduğunu belirten Hülük, "Sezonu kapatıyoruz, hava soğuk oldu. Komşularım sebze haline gönderiyor, bazıları pazarcı gelip burada alıyor. Ben kendim satıyorum. Burada demeti 6-7 lira arası. Pazara götüren de 10-15 liradan veriyor. Toprağı çok bereketli" dedi.

8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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