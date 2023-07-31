Kastamonu'da açılan kursta, 5 farklı ülkeden 50 çocuk aynı camiden Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Çocuklar hem dini bilgileri öğreniyor hem de geleneksel oyunlarla eğleniyor. Ayrıca, cami imamı ve hayırseverlerin desteğiyle marketten ücretsiz alışveriş yapabiliyorlar.

5 farklı devletten 50 çocuk aynı camide Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor

KASTAMONU - Kastamonu'da açılan kursta, 5 farklı ülkeden 50 çocuk aynı camiden 50 çocuk aynı camide Kur'an- Kerim okumayı öğreniyor.

Kastamonu il merkezi İnönü Mahallesinde bulunan Taşköprü Sitesi Camiinde açılan yaz Kur'an kursu Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Irak ve Afganistan vatandaşı 50 çocuğu bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim Kursuna giden çocuklar camide Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenirken, ders aralarında geleneksel çocuk oyunlarıyla da kaynaşma fırsatı buluyor. Çocuklar, mendil kapmaca, yakan top, ebelemece, saklambaç gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla da eğleniyor. Çocuklar ayrıca Taşköprü Sitesi Cami İmam Hatibi Celal Alifişekoğlu ve hayırseverlerin desteği ile oluşturulan marketten ücretsiz alışveriş yapabiliyor.

"5 tane ayrı devletten öğrencilerimiz var"

Farklı ülkelerden çocuklara birlik ve beraberlik şuurunu aşılamaya çalıştıklarını kaydeden Taşköprü Sitesi Camii İmam Hatibi Celal Alifişekoğlu, "Aynı Allah'ın kulları, aynı Peygamberin ümmeti olarak biz biriz, biz kardeşiz, biz Müslümanız. Dünyada da biriz, ahirette de beraber olacağız" dedi.

Yaz Kur'an kurslarına her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın artarak devam ettiğini belirten Alifişekoğlu, "Kursumuzda şu anda 4 imam arkadaş görev yapıyoruz. Camimizde dünyanın değişik yerlerinden, kardeş topluluklardan Irak'tan, Suriye'den Afganistan'dan öğrencilerimiz var. Burada öğrencilerimize kardeşlik duyguları içerisinde dinimizin esaslarını, iman esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak kurallarını, Peygamberimizin hayatını öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren ahlaklı bir nesil olmaları için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, dinini iyi bilen nesiller yetiştirmek için burada arkadaşlarımızla beraber gördüğünüz gibi elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sene yaz Kur'an kurslarımız 6 hafta olarak düzenlendi. İkinci haftanın bugün sonunayız, 4 haftamız kaldı. İnşallah kazasız belasız, verimli bir şekilde heyecan içerisinde kurslarımızı devam ettiriyoruz. Biz yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza sadece dinini, ahlakını öğretmekle kalmıyoruz, çocuklara değişik oyunlarla beraber burada yormadan, bıktırmadan, usandırmadan oyunlarda oynayarak ve çıkışta da ikramlarımızı yaparak çocuklarımıza camiyi sevdirmeye, caminin havasını teneffüs ettirmeye çalışıyoruz. Bizim burada 5 tane ayrı devletten öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimize ilk önce kendi aralarında kaynaşmalarını sağlıyoruz. Burada birlik, beraberlik ruhunu çocuklara işletiyoruz. Sadece çocukları burada sabah olduğu zaman güle oynaya camiye gelmeleri için camiyi sevdirmek için değişik oyunlarla etkinliklerle motive etmeye çalışıyoruz ve çocuklar da buraya güle oynaya, sevinç içerisinde geliyorlar" diye konuştu.

"Camiye gelmeyi seviyorum"

Camiye gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen 6 yaşındaki Alya Ada ise, "Camide güzel vakit geçiriyoruz. Mesela, Kur'an öğretiyorlar, şarkı dinliyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Bazen oyun oynuyorum. Camiye gelmeyi seviyorum, çok eğleniyorum. Şimdiye kadar cüz öğrendim, güzel oyunlar öğrendim. Burada yeni arkadaşlar oldu" şeklinde konuştu.

"Camide yeni arkadaşlar edindim hem de Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyorum"

Afganistan'dan Kastamonu'ya gelen Zenat Fahkri de, "Afganistan'dan geldim. Çok sevdim burayı. Kur'an-ı Kerim dersi alıyoruz, sure öğreniyoruz, eğleniyoruz. Buradan çıktıktan sonra bizlere yiyecek dağıtıyorlar. Seviyoruz, eğlenerek geliyoruz. Burada yeni arkadaşlar da edindim ve öğretmenlerimi de çok seviyorum, güzel vakit geçiriyorum. Şu an yavaş yavaş Kur'an'a geçmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.